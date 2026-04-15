15 آوریل 2026•بهروزرسانی: 15 آوریل 2026
رامالله / خبرگزاری آنادولو
هیئتی از کارزار مردمی که برای مروان برغوثی، از چهرههای نماد مقاومت فلسطین در زندانهای اسرائیل و دیگر اسیران فلسطینی تشکیل شده، به مناسبت بیستوچهارمین سال بازداشت او بیانیهای منتشر کرد.
در این بیانیه آمده است که برغوثی در زندان «رامون» اسرائیل «در معرض شکنجههای شدید» قرار گرفته است.
در ادامه این بیانیه تاکید شد:«برغوثی روز یکشنبه 12 آوریل توسط وکیل خود ملاقات شد. او به وکیلش اطلاع داد که در هفتههای اخیر در معرض حملات فیزیکی بیرحمانه قرار گرفته است. نیروهای اسرائیلی پس از 24 و 25 مارس، در تاریخ 8 آوریل نیز با ابزارهای مختلف بهطور وحشیانه به او حمله کردند. در نتیجه این حملات، بدن برغوثی دچار زخمهای متعدد شده است. علیرغم خونریزی، او از دریافت خدمات درمانی محروم شده است».
همچنین تصریح شد که از زمان آغاز حملات اسرائیل به نوار غزه در اکتبر 2023، برغوثی بهطور سیستماتیک در معرض شکنجه قرار داشته است.
در این بیانیه از نهادهای بینالمللی حقوق بشر خواسته شده تا برای نجات او و دیگر اسیران فلسطینی در زندانهای اسرائیل اقدام فوری انجام دهند.