شکست منتقد لابی اسرائیل در انتخابات مقدماتی کنتاکی آمریکا

واشنگتن/ خبرگزاری آنادولو

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، هم‌زمان با نزدیک شدن به انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا در ماه نوامبر، انتخابات مقدماتی در 6 ایالت برگزار شد که بر اساس نتایج غیررسمی، توماس مسی، نماینده فعلی و جمهوری‌خواه ایالت کنتاکی، در برابر «اد گالرین»، نامزد مورد حمایت دونالد ترامپ و گروه‌های حامی اسرائیل، شکست خورد.

بر اساس نتایج اعلام‌شده، مسی حدود 45 درصد آرا را کسب کرد و در مقابل، گالرین با به دست آوردن حدود 55 درصد آرا، به عنوان نامزد نهایی حزب جمهوری‌خواه برای انتخابات کنگره از این ایالت انتخاب شد.



مسی که در سال‌های اخیر به دلیل مخالفت با ورود آمریکا به جنگ‌ها، انتقاد از نفوذ لابی اسرائیل در واشنگتن و درخواست برای انتشار کامل پرونده‌های جفری اپستین شناخته می‌شد، پس از اعلام نتایج در جمع هوادارانش با کنایه به رقیب خود گفت: «می‌خواستم زودتر صحبت کنم اما باید با رقیبم تماس می‌گرفتم و شکست را می‌پذیرفتم؛ پیدا کردن اد گالرین در تل‌آویو کمی زمان برد.»



او با اشاره به نقش پررنگ مسائل مالی در این رقابت افزود: «آنها طی 14 سال تلاش کردند رأی من را در واشنگتن بخرند اما موفق نشدند. این رقابت به این دلیل پرهزینه شد چون تصمیم گرفتند این کرسی را بخرند و این کار برای‌شان بسیار گران تمام شد.»

اد گالرین که از نیروهای سابق ویژه نیروی دریایی آمریکا است، از حمایت کامل دونالد ترامپ برخوردار بود. ترامپ نیز پیش از برگزاری انتخابات، در حساب کاربری خود در رسانه‌های اجتماعی، مسی را «بدترین عضو تاریخ حزب جمهوری‌خواه در کنگره» خوانده و از رای‌دهندگان خواسته بود به او رای ندهند.

