واشنگتن/ خبرگزاری آنادولو

پایگاه خبری «آکسیوس» به نقل از منابع آگاه گزارش داد که استفاده دونالد ترامپ از عباراتی همچون «اسرائیل دیگر لبنان را بمباران نخواهد کرد، آمریکا این کار را ممنوع کرده است؛ دیگر بس است»، موجی از شوک و حیرت را در میان مقامات ارشد اسرائیل ایجاد کرده است.

بر اساس این گزارش، بنیامین نتانیاهو و تیم همراهش بدون اطلاع قبلی و از طریق رسانه‌ها با این موضع‌گیری تند رئیس‌جمهور آمریکا روبرو شده‌اند. یکی از منابع مطلع تأکید کرد که ادبیات کاملاً متفاوت ترامپ، مقامات تل‌آویو را «شوک‌زده» کرده و آن‌ها به دنبال شفاف‌سازی کاخ سفید در خصوص این دستور جدید هستند.

در همین حال، یکی از مقامات کاخ سفید اعلام کرد که توافق آتش‌بس میان اسرائیل و لبنان که با میانجی‌گری آمریکا حاصل شده، به‌طور روشن تصریح می‌کند اسرائیل عملیات نظامی تهاجمی علیه اهداف لبنان انجام نخواهد داد، اما در برابر "تهدیدهای قریب‌الوقوع یا حملات جاری" حق دفاع از خود را محفوظ می‌داند.

ترامپ نیز پیش‌تر در پیامی در شبکه‌های اجتماعی تأکید کرده بود آمریکا موضوع حزب‌الله را به‌صورت جداگانه با لبنان بررسی خواهد کرد و خطاب به دولت نتانیاهو گفته بود: اسرائیل دیگر لبنان را بمباران نخواهد کرد، آمریکا این کار را برای آنها ممنوع کرده است. دیگر کافی است.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین 16 آوریل اعلام کرده بود اسرائیل و لبنان بر سر برقراری آتش‌بس 10 روزه به توافق رسیده‌اند؛ توافقی که بر اساس آن، اسرائیل حتی در صورت تداوم آتش‌بس نیز حق انجام عملیات نظامی در چارچوب دفاع از خود در برابر تهدیدهای قریب‌الوقوع یا حملات جاری را برای خود محفوظ می‌دارد.