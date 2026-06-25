شورای ملی انتخابات کلمبیا، آبلاردو د لا اسپریا، نامزد راست‌گرای انتخابات ریاست‌جمهوری را به‌عنوان رئیس‌جمهور منتخب این کشور برای دوره 2030-2026 معرفی کرد.

شورای ملی انتخابات کلمبیا، آبلاردو د لا اسپریا را رئیس‌جمهور منتخب اعلام کرد شورای ملی انتخابات کلمبیا، آبلاردو د لا اسپریا، نامزد راست‌گرای انتخابات ریاست‌جمهوری را به‌عنوان رئیس‌جمهور منتخب این کشور برای دوره 2030-2026 معرفی کرد.

بوگوتا/خبرگزاری آنادولو

شورای ملی انتخابات کلمبیا (CNE)، آبلاردو د لا اسپریا را که در انتخابات ریاست‌جمهوری 21 ژوئن بیشترین آرا را کسب کرده بود، به‌عنوان رئیس‌جمهور منتخب این کشور اعلام کرد.

خایمه هرناندو سوارس، سرپرست اداره ثبت انتخابات، به‌طور رسمی اعلام کرد که آبلاردو د لا اسپریا برای دوره 2030-2026 به‌عنوان رئیس‌جمهور و خوزه مانوئل رسترپو به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور کلمبیا انتخاب شده‌اند.

کریستیان کیروز، رئیس شورای ملی انتخابات، در مراسم اعلام نتایج گفت: «امروز شورای ملی انتخابات یکی از مهم‌ترین و تاریخی‌ترین مراحل دموکراسی کشور را به پایان رساند. فرایند بازشماری ملی آرای دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری تکمیل شد. این فرایند صرفا یک اقدام اداری نبود، بلکه دقیق‌ترین شیوه برای تایید اراده مردم به شمار می‌رفت».

در دور دوم انتخابات، آبلاردو د لا اسپریا، نامزد راست‌گرای جنبش «مدافعان میهن»، 49.66 درصد آرا را به دست آورد و رقیب او، ایوان سپدا، نامزد چپ‌گرای ائتلاف حاکم «پیمان تاریخی»، 48.70 درصد آرا را کسب کرد.

د لا اسپریا که اکنون به‌طور رسمی رئیس‌جمهور منتخب کلمبیا شناخته می‌شود، 7 اوت ریاست‌جمهوری را از گوستاوو پترو تحویل خواهد گرفت.

د لا اسپریا، وکیل و تاجر میلیونر 47 ساله که در جریان مبارزات انتخاباتی لقب «ببر» را برای خود برگزیده بود، به نزدیکی با ترامپ شهرت دارد.

او در ژوئیه 2025 با هدف جلوگیری از تداوم حاکمیت جریان چپ به رهبری پترو و جانشین احتمالی وی، ایوان سپدا، جنبش سیاسی خود را تاسیس و وارد رقابت‌های انتخاباتی شد.

