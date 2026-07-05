شهرک‌نشینان اسرائیلی رستوران یک فلسطینی را در جنوب نابلس به آتش کشیدند منابع فلسطینی اعلام کردند که شهرک‌نشینان اسرائیلی با پشتیبانی نیروهای ارتش این کشور رستوران متعلق به یک فلسطینی را در جنوب نابلس در کرانه باختری اشغالی به آتش کشیدند.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

منابع فلسطینی اعلام کردند که شهرک‌نشینان اسرائیلی با پشتیبانی نیروهای ارتش این کشور، رستورانی متعلق به یک شهروند فلسطینی را در نزدیکی شهرک‌های اللبن الشرقیه و عموریه در جنوب نابلس، در کرانه باختری اشغالی، به آتش کشیدند.

یعقوب عویس، رئیس شورای روستای اللبن الشرقیه و مالک این رستوران، به خبرگزاری رسمی فلسطین (وفا) گفت که مهاجمان پس از شکستن درهای رستوران، مقداری پول نقد را به سرقت برده و سپس در حالی که تحت حمایت نیروهای ارتش اسرائیل بودند، ساختمان را به آتش کشیدند.

به گفته وی، این رستوران که به دانشجویان دانشگاه الزیتونه خدمات ارائه می‌کرد، به‌طور کامل از بین رفته و حدود یک میلیون شِکِل (نزدیک به 300 هزار دلار) خسارت مالی به آن وارد شده است.

بر اساس آمارهای فلسطینی، از 8 اکتبر 2023 تاکنون، همزمان با تشدید حملات ارتش اسرائیل و اقدامات شهرک‌نشینان در کرانه باختری اشغالی، دست‌کم هزار و 175 فلسطینی کشته، 12 هزار و 919 نفر زخمی، حدود 24 هزار نفر بازداشت و 33 هزار نفر نیز آواره شده‌اند.

