12 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 12 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
اداره اوقاف اسلامی قدس طی بیانیهای اعلام کرد 135 شهرکنشین اسرائیلی با حمایت نیروهای پلیس از طریق بابالمغاربه وارد محوطه مسجدالاقصی در قدس شرقی اشغالی شدند.
بر اساس بیانیه فوق، شهرکنشینان در صحنهای مسجدالاقصی اقدام به گشتزنیهای تحریکآمیز کرده و در بخش شرقی این مکان مقدس آیینهای تلمودی برگزار کردند. همچنین نیروهای پلیس اسرائیل در طول این یورش تدابیر امنیتی شدیدی برای همراهی این گروه اتخاذ کردند.
در این بیانیه همچنین آمده است که نیروهای اسرائیلی با کنترل هویت و اعمال محدودیتهای مختلف، ورود فلسطینیان به مسجدالاقصی را دشوار کردند.
در همین حال، گروههای فلسطینی از ساکنان قدس شرقی اشغالی خواستند با حضور گستردهتر در مسجدالاقصی، در برابر آنچه «نقضهای اسرائیل علیه این مکان مقدس» خوانده شد، ایستادگی کنند.