24 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 24 ژوئن 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان در نشست خبری مشترک با مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران در اسلامآباد اعلام کرد که هفته آینده به ایران سفر خواهد کرد و در مراسم تشییع آیتالله سید علی خامنهای، رهبر پیشین ایران که در حملات 28 فوریه آمریکا و اسرائیل جان باخت، حضور خواهد یافت.
وی با توصیف آیتالله خامنهای به عنوان «رهبر بزرگ و آیندهنگر»، مراتب تسلیت خود را به مناسبت جانباختن وی و دیگر قربانیان حوادث اخیر در ایران ابراز کرد.
نخستوزیر پاکستان گفت: «هفته آینده به تهران خواهم رفت و در مراسم تشییع آیتالله خامنهای شرکت خواهم کرد».
شریف همچنین دیدارهای خود با رئیسجمهور ایران را بسیار سازنده توصیف کرده و ابرازداشت: «این دیدارها مانند یک گردهمایی خانوادگی بود؛ گویی برادران با صراحت کامل با یکدیگر گفتوگو میکردند».
وی نشستهای امروز را «لحظهای تاریخی در روابط میان پاکستان و ایران» خواند و بر اهمیت توسعه همکاریهای دوجانبه تاکید کرد.