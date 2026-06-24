نخست‌وزیر پاکستان در نشست خبری با مسعود پزشکیان، از سفر هفته آینده خود به تهران برای حضور در مراسم تشییع خبر داد.

شهباز شریف برای شرکت در مراسم تشییع رهبر ایران به تهران می‌رود نخست‌وزیر پاکستان در نشست خبری با مسعود پزشکیان، از سفر هفته آینده خود به تهران برای حضور در مراسم تشییع خبر داد.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان در نشست خبری مشترک با مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران در اسلام‌آباد اعلام کرد که هفته آینده به ایران سفر خواهد کرد و در مراسم تشییع آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، رهبر پیشین ایران که در حملات 28 فوریه آمریکا و اسرائیل جان باخت، حضور خواهد یافت.

وی با توصیف آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان «رهبر بزرگ و آینده‌نگر»، مراتب تسلیت خود را به مناسبت جان‌باختن وی و دیگر قربانیان حوادث اخیر در ایران ابراز کرد.

نخست‌وزیر پاکستان گفت: «هفته آینده به تهران خواهم رفت و در مراسم تشییع آیت‌الله خامنه‌ای شرکت خواهم کرد».

شریف همچنین دیدارهای خود با رئیس‌جمهور ایران را بسیار سازنده توصیف کرده و ابرازداشت: «این دیدارها مانند یک گردهمایی خانوادگی بود؛ گویی برادران با صراحت کامل با یکدیگر گفت‌وگو می‌کردند».

وی نشست‌های امروز را «لحظه‌ای تاریخی در روابط میان پاکستان و ایران» خواند و بر اهمیت توسعه همکاری‌های دوجانبه تاکید کرد.