شنیده شدن صدای تیراندازی در نزدیکی کاخ سفید در پی شنیده شدن صدای تیراندازی در نزدیکی کاخ سفید در واشنگتن، نیروهای سرویس مخفی آمریکا و اف‌بی‌آی تدابیر امنیتی را تشدید و تحقیقات درباره منبع تیراندازی را آغاز کردند.

واشنگتن/ خبرگزاری آنادولو

در پی شنیده شدن صدای چندین تیراندازی در نزدیکی کاخ سفید در واشنگتن، پایتخت آمریکا، نیروهای سرویس مخفی آمریکا و ماموران اداره تحقیقات فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) به محل اعزام شدند.

بر اساس اعلام سرویس مخفی آمریکا در حساب رسمی این نهاد در شبکه اجتماعی «ایکس» و همچنین تصاویر پخش زنده برخی خبرنگاران مستقر در داخل کاخ سفید، حدود 20 تا 30 صدای تیراندازی با منبع نامشخص شنیده شد که نیروهای امنیتی را به واکنش واداشت.

واحدهای امنیتی اعلام کردند: این صداها از محدوده تقاطع خیابان هفدهم و خیابان پنسیلوانیا، در نزدیکی کاخ سفید، شنیده شده است.

سرویس مخفی آمریکا خبرنگاران حاضر در محوطه کاخ سفید را به سالن توجیهی منتقل و تدابیر امنیتی اطراف کاخ سفید را تشدید کرد.

در همین حال، کش پتل، مدیر اف‌بی‌آی، نیز در پیامی اعلام کرد که در محل حادثه حضور دارد و همراه با نیروهای سرویس مخفی در حال پیگیری موضوع است.

همچنین گزارش شده که هنگام شنیده شدن صدای تیراندازی، دونالد ترامپ در داخل کاخ سفید حضور داشته است.