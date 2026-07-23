شمار قربانیان شیوع ابولا در کنگو از 1000 نفر گذشت

یائونده/ خبرگزاری آنادولو

وزارت بهداشت جمهوری دموکراتیک کنگو با انتشار گزارشی از روند شیوع ابولا در این کشور، اعلام کرد که شمار قربانیان این بیماری که از 15 مه در کنگو آغاز شده، از هزار نفر فراتر رفته است.

بر اساس گزارش منتشرشده، شمار موارد تاییدشده ابتلا به 2 هزار و 536 نفر رسیده و تعداد جان‌باختگان نیز به هزار و 33 نفر افزایش یافته است. همچنین 738 بیمار به‌دلیل ابتلا یا احتمال ابتلا به این بیماری در قرنطینه نگهداری می‌شوند یا در بیمارستان تحت درمان قرار دارند.

در این گزارش، میزان مرگ‌ومیر ناشی از گونه «بوندیبوگیو» ویروس ابولا 40.7 درصد اعلام شده است.

گفتنی است، پس از گزارش 246 مورد مشکوک و 65 مورد مرگ در استان ایتوری در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو، دولت این کشور در 15 مه شیوع ابولا را رسما اعلام کرد. سازمان جهانی بهداشت نیز در 17 مه، به‌دلیل گسترش این بیماری، وضعیت اضطراری بهداشت عمومی با نگرانی بین‌المللی اعلام کرد.

به گفته مقام‌های بهداشتی، شیوع کنونی ناشی از گونه نادر «بوندیبوگیو» است که تاکنون درمان یا واکسن تاییدشده‌ای برای آن وجود ندارد. ویروس ابولا که نوعی تب خونریزی‌دهنده ایجاد می‌کند، نخستین بار در سال 1976 و هم‌زمان در شهر نزارا در سودان و یامبوکو در جمهوری دموکراتیک کنگو شناسایی شد.

از آنجا که شیوع این بیماری در کنگو از روستایی در نزدیکی رودخانه ابولا آغاز شد، نام این رودخانه بر بیماری گذاشته شد. ویروس ابولا در دسامبر 2013 در غرب آفریقا گسترش یافت. در جریان همه‌گیری سال‌های 2014 تا 2017 در گینه، لیبریا و سیرالئون، حدود 30 هزار نفر به این ویروس مبتلا شدند و بیش از 11 هزار نفر جان باختند.