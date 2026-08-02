مقام‌های ایالت آسام هند اعلام کردند شمار جان‌باختگان سیل در این ایالت به 82 نفر افزایش یافته و بیش از 200 هزار نفر همچنان تحت تاثیر این بحران هستند.

شمار قربانیان سیل در هند به 82 نفر رسید مقام‌های ایالت آسام هند اعلام کردند شمار جان‌باختگان سیل در این ایالت به 82 نفر افزایش یافته و بیش از 200 هزار نفر همچنان تحت تاثیر این بحران هستند.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

مقامات ایالت آسام در شمال‌شرق هند اعلام کردند که شمار قربانیان سیل در این ایالت به 82 نفر رسیده است.

بر اساس اعلام سازمان مدیریت بحران ایالت آسام، بیش از 200 هزار نفر همچنان از پیامدهای سیل متأثر هستند.

هیمانتا بیسوا سارما، وزیر ارشد ایالت آسام، با اشاره به بهبود تدریجی شرایط، گفت برخی از سیل‌زدگان به خانه‌های خود بازگشته‌اند و بازسازی مناطق آسیب‌دیده و اجرای برنامه‌های توان‌بخشی همچنان در اولویت دولت قرار دارد.

وی افزود: دولت علاوه بر ارائه کمک‌های اضطراری و پرداخت غرامت، بر احیای منابع معیشتی، بازسازی مدارس و زیرساخت‌های آسیب‌دیده تمرکز کرده است.

گفتنی است بارش‌های موسمی که هر سال از ژوئن تا سپتامبر در جنوب آسیا ادامه دارد، به‌ویژه در هند و پاکستان، همواره موجب وقوع سیل، خسارات گسترده و تلفات انسانی می‌شود.