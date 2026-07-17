شمار قربانیان سیل در تگزاس به 2 نفر رسید

Aybüke İnal Kamacı
17 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 17 ژوئیه 2026
آنکارا/خبرگزاری آنادولو
بر اثر وقوع سیل ناگهانی در ایالت تگزاس آمریکا که منجر به گرفتار شدن صدها نفر و عملیات امداد گسترده شد، مقامات محلی از جان باختن 2 نفر خبر دادند.
گرگ ابوت، فرماندار تگزاس با تشریح وضعیت بحرانی منطقه به خبرنگاران گفت: تیمهای امداد و نجات با بهرهگیری از بالگرد و قایقهای عملیاتی، موفق شدند بیش از 200 نفر از رانندگان گرفتار در جادهها و ساکنان محبوس در خانهها را نجات دهند.
به گفته ابوت، یکی از قربانیان در نزدیکی منطقه "اووالده" و در حالی که قصد عبور از جریان سیلاب با خودروی خود را داشت، جان باخت. قربانی دوم نیز در منطقه "کر" دچار حادثه شد و جان خود را از دست داد.
فرماندار تگزاس با اشاره به تداوم بارشهای شدید تا روز جمعه در مناطق آسیبدیده، نسبت به افزایش بیسابقه سطح آب رودخانهها هشدار داد. وی با یادآوری سیل ویرانگر 4 ژوئیه 2025 که در منطقه "کر" رخ داد و منجر به جانباختن 135 نفر شد، از ساکنان حاشیه رودخانهها خواست تا هشدارهای ایمنی را جدی گرفته و خطر سیلاب را دستکم نگیرند.