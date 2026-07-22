شمار قربانیان سیل در ایالت آسام هند به 31 نفر رسید

22 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 22 ژوئیه 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
شمار قربانیان سیل ناشی از بارندگیهای شدید در ایالت آسام در شمالشرق هند به 31 نفر افزایش یافت.
بر اساس گزارش رسانههای محلی، اداره مدیریت بحران ایالت آسام در بیانیهای اعلام کرد که طی 24 ساعت گذشته 21 نفر دیگر بر اثر سیل جان باختهاند.
در این بیانیه آمده است که با ثبت این موارد، شمار جانباختگان سیلهای اخیر در این ایالت به 31 نفر رسیده است.
هیمانتا بیسوا سارما، وزیر ارشد ایالت آسام نیز اعلام کرد که حدود 700 هزار نفر از ساکنان این ایالت از سیل آسیب دیدهاند و سه نفر همچنان مفقود هستند.