رئیس مجلس ملی ونزوئلا اعلام کرد شمار جان‌باختگان دو زمین‌لرزه بزرگ 24 ژوئن با افزایش 70 نفری به 5 هزار و 278 نفر رسیده است،

شمار قربانیان زمین‌لرزه‌های ونزوئلا به 5 هزار و 278 نفر رسید رئیس مجلس ملی ونزوئلا اعلام کرد شمار جان‌باختگان دو زمین‌لرزه بزرگ 24 ژوئن با افزایش 70 نفری به 5 هزار و 278 نفر رسیده است،

بوگوتا/خبرگزاری آنادولو

خورخه رودریگز، رئیس مجلس ملی ونزوئلا، در پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد شمار قربانیان دو زمین‌لرزه بزرگ این کشور که در 24 ژوئن رخ داد، با افزایش 70 نفری به 5 هزار و 278 نفر رسیده است.

وی همچنین اعلام کرد: تعداد مجروحان این زمین‌لرزه‌ها به 16 هزار و 740 نفر افزایش یافته است.

بر اساس گزارش رسانه‌های ونزوئلا، از زمان وقوع این دو زمین‌لرزه تاکنون در مجموع 1405 پس‌لرزه در مناطق آسیب‌دیده ثبت شده است.

همزمان، در مراسمی به ریاست دلسی رودریگز، رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا در کاراکاس، نخستین واحدهای مسکونی احداث‌شده توسط دولت به بیش از 240 خانواده آسیب‌دیده تحویل داده شد.