شمار قربانیان زلزله 7.1 ریشتری ژاپن به 34 نفر افزایش یافت

30 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 30 ژوئیه 2026
آنکارا/خبرگزاری آنادولو
به گزارش شبکه دولتی ژاپن شمار جانباختگان زمینلرزه 7.1 ریشتری در استان کوماموتو به 34 نفر افزایش یافته است.
زمینلرزه 7.1 ریشتری خسارتهای گستردهای از جمله آتشسوزی، تخریب جادهها و فروریختن پلها در نقاط مختلف این استان بر جای گذاشته است.
بر اساس اعلام سازمان هواشناسی ژاپن ، این زمینلرزه روز گذشته ساعت 16:27 به وقت محلی در مناطق اوکی و هیکاوا و در عمق 10 کیلومتری زمین رخ داد.
استان کوماموتو پیشتر نیز در آوریل 2016 شاهد وقوع زمینلرزهای به بزرگی 7 ریشتر بود که در پی آن 277 نفر جان خود را از دست دادند.