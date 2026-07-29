شمار قربانیان زلزله 7.1 ریشتری ژاپن به 13 نفر رسید

29 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 29 ژوئیه 2026
آنکارا/خبرگزاری آنادولو
به گزارش شبکه دولتی ژاپن (NHK)، سانائه تاکائیچی، نخستوزیر ژاپن در یک نشست خبری شمار جانباختگان زمینلرزه 7.1 ریشتری در استان کوماموتو به 13 نفر افزایش یافته و دستکم 31 نفر نیز زخمی شدهاند.
زمینلرزه 7.1 ریشتری خسارتهای گستردهای از جمله آتشسوزی، تخریب جادهها و فروریختن پلها در نقاط مختلف این استان بر جای گذاشته است.
بر اساس اعلام سازمان هواشناسی ژاپن (JMA)، این زمینلرزه روز گذشته ساعت 16:27 به وقت محلی در مناطق اوکی و هیکاوا و در عمق 10 کیلومتری زمین رخ داد.
استان کوماموتو پیشتر نیز در آوریل 2016 شاهد وقوع زمینلرزهای به بزرگی 7 ریشتر بود که در پی آن 277 نفر جان خود را از دست دادند.