20 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 20 ژوئیه 2026
بوگوتا/خبرگزاری آنادولو
خورخه رودریگز، رئیس مجلس ملی ونزوئلا اعلام کرد شمار قربانیان دو زمینلرزه بزرگ 24 ژوئن با افزایش 89 نفر به 5 هزار و 208 نفر رسیده است.
رودریگز در پیامی در شبکههای اجتماعی افزود: شمار مجروحان این زمینلرزهها همچنان 16 هزار و 740 تن است.
وی همچنین اعلام کرد که در حال حاضر 23 هزار و 820 نفر در 107 اردوگاه اسکان موقت مستقر هستند و تاکنون به 128 هزار و 324 خانواده آسیبدیده کمکرسانی شده است.
بر اساس گزارش رسانههای محلی، از زمان وقوع این دو زمینلرزه تاکنون در مجموع یک هزار و 388 پسلرزه در مناطق آسیبدیده ثبت شده است.
در همین حال، وزارت محیط زیست ونزوئلا از پیشرفت «طرح احیای زیستمحیطی» برای پاکسازی و بازسازی سواحل شهر لا گوایرا که بیشترین آسیب را از زمینلرزهها دیده است، خبر داد.
این وزارتخانه در بیانیهای اعلام کرد به منظور بازگرداندن تعادل اکولوژیک و احیای اکوسیستم منطقه، گونههای گیاهی بومی در نوار ساحلی کاشته خواهد شد.