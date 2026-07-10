Sinan Doğan, Halil Silahşör
10 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 10 ژوئیه 2026
بوگوتا/ خبرگزاری آنادولو
خورخه رودریگز، رئیس مجمع ملی ونزوئلا با انتشار آمار جدید در رسانههای اجتماعی، تعداد مجروحان این حادثه را 16740 تن اعلام کرد و از تداوم عملیات امدادرسانی خبر داد.
بر اساس این گزارش، تاکنون به 86794 خانواده آسیبدیده کمکهای بشردوستانه ارائه شده و 16892 خانواده نیز در 89 کمپ موقت اسکان یافتهاند.
در همین حال، سفارت آمریکا در کاراکاس از توزیع محمولههای حمایتی میان 30 هزار شهروند ونزوئلایی از طریق سازمان «GEM» خبر داد.
از سوی دیگر، سازمان بهداشت پان امریکن با اشاره به تامین 9 میلیون دلار از بودجه اضطراری 24 میلیون دلاری، وضعیت بهداشتی را بحرانی توصیف کرد و نسبت به شیوع بیماریها و قطع دسترسی به آب آشامیدنی هشدار داد.
طبق اعلام مرکز زمینشناسی آمریکا، این دو زمینلرزه به بزرگی 7.2 و 7.5 ریشتر رخ داده و بر اساس برآورد اولیه برنامه توسعه ملل متحد ، خسارتی بالغ بر 6.7 میلیارد دلار به بار آورده است.