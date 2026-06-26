شمار قربانیان زلزله‌های ونزوئلا به 235 نفر رسید وزیر بهداشت ونزوئلا اعلام کرد شمار جان‌باختگان دو زمین‌لرزه 7.2 و 7.5 ریشتری در این کشور به 235 نفر افزایش یافته است.

بوگوتا/خبرگزاری آنادولو



کارلوس آلوارادو، وزیر بهداشت ونزوئلا، اعلام کرد شمار جان‌باختگان دو زمین‌لرزه اخیر در این کشور به 235 نفر رسیده و بیش از 4300 نفر نیز زخمی شده‌اند.

آلوارادو در تشریح آخرین وضعیت مناطق زلزله‌زده گفت ایالت لا گوایرا بیشترین آسیب را از این حادثه دیده است.

وی افزود: در حال حاضر ذخایر دارویی و تجهیزات پزشکی کافی در اختیار داریم، اما برای مدیریت بهتر بحران، شبکه لجستیکی خود را به طور کامل بر لا گوایرا و اطراف کاراکاس متمرکز کرده‌ایم. از شهروندان می‌خواهیم جز در موارد اضطراری به بیمارستان‌ها مراجعه نکنند.

وزیر بهداشت ونزوئلا با اشاره به افزایش شمار مجروحان، از آغاز برپایی بیمارستان‌های صحرایی خبر داد و گفت: از تمامی کارکنان حوزه سلامت، پزشکان، پرستاران و دانشجویان پزشکی می‌خواهم هرچه سریع‌تر به نزدیک‌ترین مرکز درمانی مراجعه کنند. هدف ما کاهش فشار بر بیمارستان‌ها و اختصاص اتاق‌های عمل و بخش‌های مراقبت ویژه به مجروحان بدحال است.

براساس گزارش شبکه دولتی (VTV)، دلسی رودریگس، رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا، به همراه دیوسدادو کابیو، وزیر کشور، و خورخه رودریگس، رئیس مجلس ملی، از ایالت لا گوایرا بازدید کردند.

رودریگس در منطقه ماکوتو اظهار داشت: امیدواریم بتوانیم بیشترین تعداد ممکن از افراد گرفتار در زیر آوار را نجات دهیم.

وی با یادآوری اینکه لا گوایرا به‌عنوان منطقه فاجعه‌زده اعلام شده است، افزود: درخواست کمک بین‌المللی کرده‌ایم. نخستین گروه‌های جست‌وجو و نجات از جمهوری دومینیکن در آستانه ورود هستند و طی ساعات آینده تیم‌های امدادی از دیگر کشورها نیز به ونزوئلا خواهند رسید.

پیش‌تر مرکز زمین‌شناسی آمریکا (USGS) اعلام کرده بود که دو زمین‌لرزه به بزرگی 7.2 و 7.5 ریشتر با فاصله 39 ثانیه در ونزوئلا رخ داده است.

بر اساس اعلام این مرکز، زمین‌لرزه 7.5 ریشتری در 23 کیلومتری جنوب‌شرقی شهر یوماره و زمین‌لرزه 7.2 ریشتری در 24 کیلومتری شمال‌شرقی شهر سن‌فلیپه در ایالت یاراکوی به وقوع پیوسته و عمق آن‌ها به‌ترتیب 10 و 21.9 کیلومتر گزارش شده است.