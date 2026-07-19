رئیس مجلس ملی ونزوئلا اعلام کرد که شمار جان‌باختگان دو زمین‌لرزه بزرگ این کشور به 5 هزار و 119 نفر و شمار مجروحان به 16 هزار و 740 تن افزایش یافته است.

شمار قربانیان زلزله‌ در ونزوئلا به 5 هزار و 119 نفر رسید رئیس مجلس ملی ونزوئلا اعلام کرد که شمار جان‌باختگان دو زمین‌لرزه بزرگ این کشور به 5 هزار و 119 نفر و شمار مجروحان به 16 هزار و 740 تن افزایش یافته است.

بوگوتا/ خبرگزاری آنادولو

خورخه رودریگز، رئیس مجلس ملی ونزوئلا، در پیامی در شبکه‌های اجتماعی آخرین آمار تلفات زمین‌لرزه‌های اخیر این کشور را اعلام کرد.

وی اعلام کرد که شمار جان‌باختگان این دو زمین‌لرزه با افزایش 50 نفری به 5119 نفر رسیده و تعداد مجروحان نیز 16 هزار و 740 تن است.

رودریگز همچنین اظهار داشت که از زمان وقوع دو زمین‌لرزه، تاکنون بیش از 1350 پس‌لرزه در منطقه ثبت شده است.

وی هشدار داد ساختمان‌های آسیب‌دیده همچنان خطرآفرین هستند و از شهروندان خواست احتیاط لازم را رعایت کنند.

گفتنی است، مرکز زمین‌شناسی آمریکا (USGS) روز 24 ژوئن اعلام کرده بود که دو زمین‌لرزه به بزرگی 7.2 و 7.5 ریشتر با فاصله 39 ثانیه در ونزوئلا رخ داده است.

برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) نیز در بیانیه‌ای که 26 ژوئن منتشر کرد، برآورد کرده بود خسارت مستقیم فیزیکی ناشی از این دو زمین‌لرزه حدود 6.7 میلیارد دلار است.

عملیات جست‌وجو و نجات همچنان در مناطق آسیب‌دیده ادامه دارد و نگرانی‌ها نسبت به افزایش شمار قربانیان و مجروحان پابرجاست.