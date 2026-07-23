شمار قربانیان دو زمین‌لرزه ونزوئلا به 5398 نفر رسید رئیس مجلس ملی ونزوئلا اعلام کرد شمار جان‌باختگان دو زمین‌لرزه بزرگ 24 ژوئن در این کشور به 5398 نفر افزایش یافته است.

بوگوتا/خبرگزاری آنادولو



خورخه رودریگز، رئیس مجلس ملی ونزوئلا، در پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که شمار قربانیان دو زمین‌لرزه بزرگ 24 ژوئن با 52 مورد افزایش، به 5398 نفر و تعداد مجروحان نیز به 16 هزار و 740 تن افزایش یافته است.

وی افزود: بیش از 60 هزار نفر، از جمله 30 هزار داوطلب، همچنان در مناطق زلزله‌زده مشغول امدادرسانی هستند و توزیع کمک‌های بشردوستانه و آب آشامیدنی بدون وقفه ادامه دارد.

براساس گزارش رسانه‌های ونزوئلا، از زمان وقوع این دو زمین‌لرزه تاکنون 1463 پس‌لرزه در مناطق آسیب‌دیده ثبت شده است.

همچنین وب‌سایت ابتکار مدنی «مفقودشدگان زمین‌لرزه ونزوئلا» اعلام کرد تاکنون بیش از 30 هزار گزارش درباره افراد مفقودشده دریافت کرده است.

مرکز زمین‌شناسی آمریکا (USGS) پیش‌تر اعلام کرده بود که 24 ژوئن، دو زمین‌لرزه به بزرگی 7.2 و 7.5 ریشتر با فاصله 39 ثانیه در ونزوئلا رخ داده است.

برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) نیز در 26 ژوئن برآورد کرده بود خسارت مستقیم این دو زمین‌لرزه حدود 6.7 میلیارد دلار بوده است.