23 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 23 ژوئیه 2026
بوگوتا/خبرگزاری آنادولو
خورخه رودریگز، رئیس مجلس ملی ونزوئلا، در پیامی در شبکههای اجتماعی اعلام کرد که شمار قربانیان دو زمینلرزه بزرگ 24 ژوئن با 52 مورد افزایش، به 5398 نفر و تعداد مجروحان نیز به 16 هزار و 740 تن افزایش یافته است.
وی افزود: بیش از 60 هزار نفر، از جمله 30 هزار داوطلب، همچنان در مناطق زلزلهزده مشغول امدادرسانی هستند و توزیع کمکهای بشردوستانه و آب آشامیدنی بدون وقفه ادامه دارد.
براساس گزارش رسانههای ونزوئلا، از زمان وقوع این دو زمینلرزه تاکنون 1463 پسلرزه در مناطق آسیبدیده ثبت شده است.
همچنین وبسایت ابتکار مدنی «مفقودشدگان زمینلرزه ونزوئلا» اعلام کرد تاکنون بیش از 30 هزار گزارش درباره افراد مفقودشده دریافت کرده است.
مرکز زمینشناسی آمریکا (USGS) پیشتر اعلام کرده بود که 24 ژوئن، دو زمینلرزه به بزرگی 7.2 و 7.5 ریشتر با فاصله 39 ثانیه در ونزوئلا رخ داده است.
برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) نیز در 26 ژوئن برآورد کرده بود خسارت مستقیم این دو زمینلرزه حدود 6.7 میلیارد دلار بوده است.