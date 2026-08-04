04 آگوست 2026•بهروزرسانی: 04 آگوست 2026
بوگوتا/خبرگزاری آنادولو
خورخه رودریگز، رئیس مجلس ملی ونزوئلا، در پیامی در شبکههای اجتماعی اعلام کرد شمار جانباختگان دو زمینلرزه بزرگ 24 ژوئن با 579 نفر افزایش به 6 هزار و 125 نفر رسیده و تعداد مجروحان نیز 16 هزار و 740 نفر است.
دلسی رودریگز، رئیسجمهور موقت ونزوئلا، نیز در مراسم واگذاری واحدهای مسکونی در کاراکاس اعلام کرد تا پایان سال 4 هزار واحد مسکونی به 4 هزار خانواده تحویل داده خواهد شد.
وی افزود: علاوه بر این 4 هزار واحد که تا ماه دسامبر تحویل میدهیم، بررسی زمینها و پاکسازی محلها برای آغاز ساخت خانههای جدید ادامه دارد. این تعداد، پروژههایی را که از ابتدا احداث خواهیم کرد، در بر نمیگیرد.
بر اساس اعلام مرکز زمینشناسی آمریکا (USGS)، در 24 ژوئن دو زمینلرزه به بزرگی 7.2 و 7.5 ریشتر با فاصله 39 ثانیه در ونزوئلا رخ داد.
برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) نیز 26 ژوئن اعلام کرده بود خسارت مستقیم مالی ناشی از این دو زمینلرزه حدود 6.7 میلیارد دلار برآورد شده است.