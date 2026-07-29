شمار قربانیان حملات اسرائیل به لبنان به 4 هزار و 333 نفر رسید

29 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 29 ژوئیه 2026
بیروت/ خبرگزاری آنادولو
شمار جانباختگان حملات نظامی اسرائیل به لبنان از دوم مارس تاکنون به 4 هزار و 333 نفر افزایش یافت.
وزارت بهداشت لبنان در بیانیهای با به روز رسانی آمار قربانیان حملات اسرائیل به این کشور، تصریح کرد که طی این مدت 12 هزار و 236 نفر نیز مجروح شدهاند.
اسرائیل از دوم مارس حملات هوایی گستردهای را علیه لبنان آغاز و بخشهایی از جنوب این کشور را اشغال کرد. دولت لبنان اعلام کرده که شمار آوارگان داخلی در این دوره از یک میلیون نفر فراتر رفته است.
آتشبس موقت که در 24 آوریل میان لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا برقرار شده بود نیز چندین بار تمدید شده اما اسرائیل کماکان به حملات خود به ویژه به جنوب لبنان ادامه میدهد.