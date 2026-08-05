شمار قربانیان حملات ارتش اسرائیل به نوار غزه از اکتبر 2023 تاکنون به 73 هزار و 381 نفر افزایش یافت.

شمار قربانیان حملات اسرائیل به غزه به 73 هزار و 381 نفر رسید شمار قربانیان حملات ارتش اسرائیل به نوار غزه از اکتبر 2023 تاکنون به 73 هزار و 381 نفر افزایش یافت.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

وزارت بهداشت غزه با انتشار بیانیه‌ای، آخرین آمار جان باختگان حملات اسرائیل به این منطقه از اکتبر 2023 تاکنون را به اشتراک گذاشت.

در این بیانیه آمده است که طی 24 ساعت گذشته، پیکرهای 4 نفر که در حملات اسرائیل جان باخته‌اند، به همراه 1 مجروح به بیمارستان‌های غزه منتقل شده‌ است.

در بیانیه فوق خاطرنشان شده که از زمان اجرای آتش‌بس در غزه در 10 اکتبر 2025 تاکنون، در حملات اسرائیل 1254 نفر جان باخته، 4121 نفر مجروح شده و پیکر 804 نفر نیز از زیر آوار خارج شده است.

بر این اساس، شمار جان باختگان حملات اسرائیل به نوار غزه از اکتبر 2023 تاکنون به 73 هزار و 381 نفر و تعداد مجروحان به 174 هزار و 231 نفر افزایش یافته است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که هنوز پیکر هزاران نفر زیر آوارهای نوار غزه مانده است.