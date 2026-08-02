شمار قربانیان حملات ارتش اسرائیل به نوار غزه از اکتبر 2023 تاکنون به 73 هزار و 356 نفر افزایش یافت.

شمار قربانیان حملات اسرائیل به غزه به 73 هزار و 356 نفر رسید شمار قربانیان حملات ارتش اسرائیل به نوار غزه از اکتبر 2023 تاکنون به 73 هزار و 356 نفر افزایش یافت.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

وزارت بهداشت غزه با انتشار بیانیه‌ای، آخرین آمار جان باختگان حملات اسرائیل به این منطقه از اکتبر 2023 تاکنون را به اشتراک گذاشت.

در این بیانیه آمده است که طی 24 ساعت گذشته، پیکرهای 7 نفر که در حملات اسرائیل جان باخته‌اند، به همراه 23 مجروح به بیمارستان‌های غزه منتقل شده‌ است.

همچنین خاطرنشان شده است که از زمان اجرای آتش‌بس در غزه در 10 اکتبر 2025 تاکنون، در حملات اسرائیل 1230 نفر جان باخته، 4076 نفر مجروح شده و پیکر 804 نفر نیز از زیر آوار خارج شده است.

بر این اساس، شمار جان باختگان حملات اسرائیل به نوار غزه از اکتبر 2023 تاکنون به 73 هزار و 356 نفر و تعداد مجروحان به 174 هزار و 185 نفر افزایش یافته است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که هنوز پیکر هزاران نفر زیر آوارهای نوار غزه مانده است.