شمار قربانیان حملات اسرائیل به غزه به 73 هزار و 349 نفر رسید

Mahmut Geldi, Halil Silahşör
01 آگوست 2026•بهروزرسانی: 01 آگوست 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
وزارت بهداشت غزه با انتشار بیانیهای، آخرین آمار تلفات جانی ناشی از حملات ادامهدار اسرائیل به این منطقه از اکتبر 2023 تاکنون را به اشتراک گذاشت.
در این بیانیه آمده است که طی 48 ساعت گذشته، اجساد 8 نفر که در نتیجه حملات اسرائیل جان باختهاند، به همراه 76 مجروح به بیمارستانهای غزه منتقل شدهاند.
همچنین خاطرنشان شده است که از زمان اجرای آتشبس در غزه در 10 اکتبر 2025 تاکنون، در حملات اسرائیل 1222 نفر جان خود را از دست داده، 4053 نفر مجروح شده و پیکر 804 نفر نیز از زیر آوار خارج شده است.
بر این اساس، مجموع تلفات جانی در پی حملات اسرائیل به نوار غزه از اکتبر 2023 تاکنون به 73 هزار و 349 نفر و تعداد کل مجروحان به 174 هزار و 162 نفر افزایش یافته است.
گزارشها حاکی از آن است که هنوز پیکر هزاران نفر زیر آوارهای نوار غزه باقی مانده است.
کشته شدن 2 فلسطینی دیگر در حملات اسرائیل به غزه علیرغم آتشبس
در پی حملات ارتش اسرائیل به مناطق مختلف نوار غزه علیرغم توافق آتشبس، 2 فلسطینی جان باخته و دهها تن دیگر مجروح شدند.
بر اساس اطلاعات دریافتی از منابع محلی، در پی حمله پهپاد متعلق به اسرائیل به گروهی از فلسطینیان در منطقه غزالی در شمال شهر غزه، 1 نفر جان باخته و 1 نفر دیگر به شدت مجروح شد.
همچنین گزارش شده است که در حمله پهپادی به ورودی شرقی شهر دیرالبلح نیز 1 فلسطینی جان خود را از دست داده و شمار زیادی زخمی شدهاند.
صبح امروز نیز در حمله پهپادی که گروهی از فلسطینیان را در اطراف داروخانه احمد واقع در خیابان سوم محله شیخ رضوان شهر غزه هدف قرار داد، 2 نفر کشته و چندین نفر مجروح شدند.
بدین ترتیب، شمار فلسطینیانی که از صبح امروز در حملات ارتش اسرائیل به نوار غزه جان خود را از دست دادهاند، به 4 نفر افزایش یافت.
پیشتر اعلام شده بود که از زمان اجرای آتشبس در غزه در 10 اکتبر 2025 تاکنون، در حملات اسرائیل 1222 نفر کشته، 4053 نفر مجروح شده و پیکر 804 نفر نیز از زیر آوار خارج شده است.
مجموع تلفات جانی در پی حملات اسرائیل به نوار غزه از اکتبر 2023 تاکنون به 73 هزار و 349 نفر و تعداد کل مجروحان به 174 هزار و 162 نفر افزایش یافته است.
گزارشها حاکی از آن است که هنوز پیکر هزاران نفر زیر آوارهای نوار غزه باقی مانده است.