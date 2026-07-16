16 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 16 ژوئیه 2026
بوگوتا/ خبرگزاری آنادولو
خورخه رودریگز، رئیس مجلس ملی ونزوئلا، اعلام کرد که در پی این زمینلرزهها، علاوه بر 4 هزاز و 829 جانباخته، تعداد مجروحان به 16,740 نفر افزایش یافته و از زمان وقوع حادثه تاکنون 1,284 پسلرزه در منطقه ثبت شده است.
آخرین پسلرزه در 10 جولای با قدرت 3,9 ریشتر در شهر "نائیگواتا" از توابع ایالت "لا گوایرا" رخ داد که یکی از مناطق بهشدت آسیبدیده محسوب میشود.
در همین راستا، دولت ونزوئلا با گروهی از مخالفان به رهبری "دینورا فیگرا" برای اجرای یک برنامه کاری مشترک از تاریخ 1 اوت با هدف مدیریت پیامدهای این فاجعه و تقویت دموکراسی به توافق رسیدند.
مرکز لرزهنگاری آمریکا (USGS) اعلام کرده بود که در 24 ژوئن، دو زمینلرزه با قدرت 7,2 و 7,5 ریشتر با فاصله زمانی 39 ثانیه این کشور را لرزاند. برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) نیز خسارت فیزیکی مستقیم این حادثه را 6,7 میلیارد دلار برآورد کرده است.
عملیات جستوجو و نجات در مناطق زلزلهزده همچنان ادامه دارد و نگرانیها از افزایش آمار تلفات همچنان باقی است.