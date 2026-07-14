14 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 14 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
وزارت بهداشت فلسطین در غزه با انتشار اطلاعیهای، آخرین آمار مربوط به جانباختگان و مجروحان حملات اسرائیل را اعلام کرد.
طبق آمار این وزارتخانه، طی 24 ساعت گذشته، پیکر 2 فلسطینی و 21 مجروح به بیمارستانهای غزه منتقل شده است.
بر اساس این اطلاعیه، تعداد کشتهشدگان حملات نظامی اسرائیل به نوار غزه از اکتبر 2023 تا کنون به 73 هزار و 233 نفر و شمار مجروحان نیز به 173 هزار و 707 تن افزایش یافته است.
همچنین از زمان اجرای آتشبس از 10 اکتبر سال گذشته تاکنون نیز 1110 فلسطینی در حملات اسرائیل به نوار غزه جان باخته و 3 هزار و 599 نفر نیز مجروح شدهاند.
این در حالی است که ارتش اسرائیل با نقض آتشبس همچنان به حملات خود به نوار غزه ادامه میدهد و برآورد میشود هزاران جسد هنوز زیر آوارها باشد.
کشته شدن 8 فلسطینی در حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه
بر اساس اطلاعات منابع درمانی، در ادامه حملات ارتش اسرائیل به نوار غزه، دستکم 8 فلسطینی از جمله یک زن و یک کودک جان خود را از دست دادند.
ارتش اسرائیل حملهای هوایی به یک ایستگاه پلیس واقع در غرب اردوگاه پناهندگان جبالیا در شمال نوار غزه انجام داد.
در این حمله، 6 نفر از جمله محمد مروان سالم، رئیس مرکز پلیس جبالیا، چند مأمور پلیس و یک زن جان باختند و شمار زیادی نیز زخمی شدند.
همچنین در حملات هوایی اسرائیل به خانیونس در جنوب نوار غزه که در طول روز انجام شد، 2 فلسطینی از جمله یک کودک جان خود را از دست داده بودند.
ارتش اسرائیل با وجود برقراری آتشبس که از 10 اکتبر 2025 به اجرا درآمده است، تقریباً هر روز حملاتی را علیه نوار غزه انجام میدهد.