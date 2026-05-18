18 مه 2026•بهروزرسانی: 18 مه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
وزارت بهداشت فلسطین در غزه با انتشار اطلاعیهای، آخرین آمار مربوط به جانباختگان و مجروحان حملات اسرائیل را اعلام کرد.
طبق آمار این وزارتخانه، طی 24 ساعت گذشته، پیکر 6 فلسطینی و 40 مجروح به بیمارستانهای غزه منتقل شده است.
بر اساس این اطلاعیه، تعداد کشتهشدگان حملات نظامی اسرائیل به نوار غزه از اکتبر 2023 تا کنون به 72 هزار و 769 نفر و شمار مجروحان نیز به 172 هزار و 704 تن افزایش یافته است.
همچنین از زمان اجرای آتشبس از 10 اکتبر سال گذشته تاکنون نیز 877 فلسطینی در حملات اسرائیل به نوار غزه جان باختهاند. این در حالی است که ارتش اسرائیل با نقض آتشبس همچنان به حملات خود به نوار غزه ادامه میدهد و برآورد میشود هزاران جسد هنوز زیر آوارها باشد.