17 مه 2026•بهروزرسانی: 17 مه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
وزارت بهداشت فلسطین در غزه با انتشار اطلاعیهای، آخرین آمار مربوط به جانباختگان و مجروحان حملات اسرائیل را اعلام کرد.
طبق آمار این وزارتخانه، طی 24 ساعت گذشته، پیکر 6 فلسطینی و 19 مجروح به بیمارستانهای غزه منتقل شده است.
بر اساس این اطلاعیه، تعداد کشتهشدگان حملات نظامی اسرائیل به نوار غزه از اکتبر 2023 تا کنون به 72 هزار و 763 نفر و شمار مجروحان نیز به 172 هزار و 664 تن افزایش یافته است.
همچنین از زمان اجرای آتشبس از 10 اکتبر سال گذشته تاکنون نیز 871 فلسطینی در حملات اسرائیل به نوار غزه جان باختهاند. این در حالی است که ارتش اسرائیل با نقض آتشبس همچنان به حملات خود به نوار غزه ادامه میدهد و برآورد میشود هزاران جسد هنوز زیر آوارها باشد.
حمله اسرائیل به مرکز توزیع غذا در غزه دستکم 3 کشته به جا گذاشت
منابع اورژانس غزه اعلام کردند: ارتش اسرائیل یک مرکز خیریه توزیع غذا را در شمال دیرالبلح، نزدیک بیمارستان شهدای الاقصی، هدف قرار داده است.
بر این اساس، دو موشک شلیکشده از یک پهپاد اسرائیلی به حیاط خانهای اصابت کرد که در آن برنامه توزیع غذا برای غیرنظامیان برپا شده بود.
طبق آمار اولیه، در این حمله دستکم 3 نفر جان باختند و شمار زیادی نیز زخمی شدند.
شاهدان عینی گفتند این حمله در نزدیکی بیمارستان شهدای الاقصی موجب رعب و وحشت شد و مجروحان برای درمان به این مرکز منتقل شدند.
در ماههای اخیر، مراکز امدادرسانی و نقاط توزیع کمکهای انسانی در نوار غزه بارها هدف حملات اسرائیل قرار گرفتهاند.