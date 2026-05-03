وزارت بهداشت فلسطین از افزایش شمار قربانیان حملات اسرائیل به نوار غزه به 72 هزار و 610 نفر خبر داد.

شمار جان‌باختگان حملات اسرائیل به غزه به 72 هزار و 610 نفر رسید وزارت بهداشت فلسطین از افزایش شمار قربانیان حملات اسرائیل به نوار غزه به 72 هزار و 610 نفر خبر داد.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

وزارت بهداشت فلسطین در غزه با انتشار اطلاعیه‌ای، آخرین آمار مربوط به جان‌باختگان و مجروحان حملات اسرائیل را اعلام کرد.

طبق آمار این وزارتخانه، طی 24 ساعت گذشته، پیکر 2 فلسطینی و 3 مجروح به بیمارستان‌های غزه منتقل شده است.

بر اساس اطلاعیه تعداد کشته‌شدگان حملات نظامی اسرائیل به نوار غزه از اکتبر 2023 تا کنون به 72 هزار و 610 نفر و شمار مجروحان نیز به 172 هزار و 445 تن افزایش یافته است.

همچنین اعلام شد از زمان اجرای آتش‌بس در 10 اکتبر 2025 تاکنون، در حملات اسرائیل 828 نفر جان خود را از دست داده، 2 هزار و 448 نفر زخمی شده‌اند و پیکر 767 نفر نیز از زیر آوار خارج شده است.

این در حالی است که ارتش اسرائیل به‌رغم آتش‌بس همچنان به حملات خود به نوار غزه ادامه می‌دهد و برآورد می‌شود هزاران جسد هنوز زیر آوارها مانده است.