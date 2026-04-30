30 آوریل 2026•بهروزرسانی: 30 آوریل 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
وزارت بهداشت فلسطین در غزه با انتشار اطلاعیهای، آخرین آمار مربوط به جانباختگان و مجروحان حملات اسرائیل را اعلام کرد.
طبق آمار این وزارتخانه، طی 24 ساعت گذشته، پیکر 2 فلسطینی و 8 مجروح به بیمارستانهای غزه منتقل شده است.
بر اساس اطلاعیه تعداد کشتهشدگان حملات نظامی اسرائیل به نوار غزه از اکتبر 2023 تا کنون به 72 هزار و 601 نفر و شمار مجروحان نیز به 172 هزار و 419 تن افزایش یافته است.
همچنین اعلام شد از زمان اجرای آتشبس در 10 اکتبر 2025 تاکنون، در حملات اسرائیل 824 نفر جان خود را از دست داده، 2 هزار و 316 نفر زخمی شدهاند و پیکر 764 نفر نیز از زیر آوار خارج شده است.
این در حالی است که ارتش اسرائیل بهرغم آتشبس همچنان به حملات خود به نوار غزه ادامه میدهد و برآورد میشود هزاران جسد هنوز زیر آوارها مانده است.