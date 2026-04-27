وزارت بهداشت فلسطین از افزایش شمار قربانیان حملات اسرائیل به نوار غزه به 72 هزار و 593 نفر خبر داد.

شمار جان‌باختگان حملات اسرائیل به غزه به 72 هزار و 593 نفر رسید وزارت بهداشت فلسطین از افزایش شمار قربانیان حملات اسرائیل به نوار غزه به 72 هزار و 593 نفر خبر داد.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

وزارت بهداشت فلسطین در غزه با انتشار اطلاعیه‌ای، آخرین آمار مربوط به جان‌باختگان و مجروحان حملات اسرائیل را اعلام کرد.

طبق آمار این وزارتخانه، طی 24 ساعت گذشته، پیکر 7 فلسطینی و 18 مجروح به بیمارستان‌های غزه منتقل شده است.

بر اساس اطلاعیه تعداد کشته‌شدگان حملات نظامی اسرائیل به نوار غزه از اکتبر 2023 تا کنون به 72 هزار و 593 نفر و شمار مجروحان نیز به 172 هزار و 399 تن افزایش یافته است.

این در حالی است که ارتش اسرائیل به‌رغم آتش‌بس همچنان به حملات خود به نوار غزه ادامه می‌دهد و برآورد می‌شود هزاران جسد هنوز زیر آوارها مانده است.