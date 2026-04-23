23 آوریل 2026•بهروزرسانی: 23 آوریل 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
بر اساس اعلام وزارت بهداشت فلسطین در غزه، شمار جانباختگان حملات ارتش اسرائیل به نوار غزه از اکتبر 2023 تاکنون به 72 هزار و 568 نفر رسیده است.
این وزارتخانه تاکید کرد که علیرغم آتشبس، ارتش اسرائیل همچنان به حملات خود علیه غزه ادامه میدهد و در 24 ساعت گذشته، پیکر 6 فلسطینی دیگر و 18 مجروح به بیمارستانها منتقل شده است.
همچنین اعلام شد از زمان اجرای آتشبس در 10 اکتبر 2025 تاکنون، در حملات اسرائیل 786 نفر جان خود را از دست داده، 2 هزار و 235 نفر زخمی شدهاند و پیکر 972 نفر نیز از زیر آوار خارج شده است.
بر اساس این آمار، مجموع جانباختگان حملات اسرائیل به نوار غزه از اکتبر 2023 تاکنون به 72 هزار و 568 نفر و شمار زخمیها به 172 هزار و 338 نفر رسیده است.
در ادامه گزارش تاکید شده که همچنان هزاران پیکر زیر آوار در نوار غزه باقی ماندهاند.
سه فلسطینی در حمله اسرائيل به یک خودرو غیرنظامی جان باختند
در پی حمله هوایی ارتش اسرائیل به یک خودروی غیرنظامی در بخش مرکزی نوار غزه، 3 شهروند فلسطینی جان خود را از دست داده و 2 نفر دیگر زخمی شدند.
منابع بیمارستانی تائید کردند که این خودرو در نزدیکی ورودی اردوگاه پناهندگان «المغازی» هدف قرار گرفته است.
این حملات در حالی تشدید شده است که علیرغم برقراری توافق آتشبس، حملات اسرائیل در مناطق مختلف نوار غزه همچنان ادامه دارد.
طبق گزارشهای رسیده، از ساعات شب گذشته تاکنون در مجموع 9 فلسطینی، از جمله چندین کودک، در پی حملات پراکنده در سطح نوار غزه جان باختهاند.
پیش از این نیز، حمله هوایی شبانه نظامیان اسرائیل به شهر «بیتلاهیا» در شمال نوار غزه منجر به کشته شدن 5 فلسطینی شد که 3 نفر از آنها کودک بودند.
این حادثه همچنین شمار زیادی مجروح بر جای گذاشت که به مراکز درمانی منتقل شدهاند.