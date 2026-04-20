20 آوریل 2026•بهروزرسانی: 20 آوریل 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
بر اساس اعلام وزارت بهداشت فلسطین در غزه، شمار جانباختگان حملات ارتش اسرائیل به نوار غزه از اکتبر 2023 تاکنون به 72 هزار و 553 نفر رسیده است.
در این گزارش تاکید شده که علیرغم آتشبس، ارتش اسرائیل همچنان به حملات خود علیه غزه ادامه میدهد.
وزارت بهداشت غزه در بیانیه کتبی خود اعلام کرد که آخرین آمار مربوط به تلفات انسانی ناشی از حملات اسرائیل از اکتبر 2023 تاکنون بهروزرسانی شده است.
در این بیانیه آمده است که در 24 ساعت گذشته، پیکر 2 فلسطینی دیگر و 22 مجروح به بیمارستانها منتقل شده است.
همچنین اعلام شد از زمان اجرای آتشبس در 10 اکتبر 2025 تاکنون، در حملات اسرائیل 777 نفر جان خود را از دست داده، 2 هزار و 193 نفر زخمی شدهاند و پیکر 761 نفر نیز از زیر آوار خارج شده است.
بر اساس این آمار، مجموع جانباختگان حملات اسرائیل به نوار غزه از اکتبر 2023 تاکنون به 72 هزار و 553 نفر و شمار زخمیها به 172 هزار و 296 نفر رسیده است.
در ادامه گزارش تاکید شده که همچنان هزاران پیکر زیر آوار در نوار غزه باقی ماندهاند.