16 آوریل 2026•بهروزرسانی: 16 آوریل 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه با انتشار اطلاعیهای جدید، آخرین آمار مربوط به جانباختگان حملات ارتش اسرائیل را اعلام کرد.
طبق دادههای رسمی این وزارتخانه، طی 24 ساعت گذشته پیکر یک شهروند فلسطینی و 8 مجروح دیگر به بیمارستانهای غزه منتقل شدهاند.
بر اساس این اطلاعیه، مجموع جانباختگان حملات نظامی اسرائیل از اکتبر 2023 تاکنون به 72 هزار و 345 نفر و شمار کل مجروحان نیز به 172 هزار و 250 تن رسیده است.
این افزایش آمار در حالی گزارش میشود که ارتش اسرائیل بهرغم تفاهمات آتشبس، همچنان به حملات خود در مناطق مختلف نوار غزه ادامه میدهد.
نهادهای امدادی برآورد میکنند که با توجه به تخریب گسترده زیرساختها، هنوز هزاران جسد زیر آوارها باقی مانده و دسترسی به آنها بهدلیل تداوم تنشها و کمبود امکانات میسر نشده است.