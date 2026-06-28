منابع عراقی از بازداشت شماری از نمایندگان پارلمان و مسئولان دولتی این کشور در چارچوب تحقیقات مربوط به پرونده‌های فساد خبر دادند.

شماری از نمایندگان پارلمان و مسئولان دولتی عراق بازداشت شدند منابع عراقی از بازداشت شماری از نمایندگان پارلمان و مسئولان دولتی این کشور در چارچوب تحقیقات مربوط به پرونده‌های فساد خبر دادند.

بغداد/ خبرگزاری آنادولو

منابع عراقی از بازداشت شماری از نمایندگان پارلمان و مسئولان دولتی این کشور در چارچوب تحقیقات مربوط به پرونده‌های فساد خبر دادند.

یک منبع آگاه عراقی اعلام کرد بازداشت‌ها در پی اعترافات عدنان الجمیلی معاون پیشین وزارت نفت عراق، در پرونده‌های فساد انجام شده است.

به گفته این منبع، در میان بازداشت‌شدگان، نمایندگانی که مصونیت پارلمانی آنها لغو شده و همچنین شماری از مسئولان دولتی که نامشان در اعترافات مطرح شده، حضور دارند.

نیروهای امنیتی عراق بامداد امروز نیز با یورش به منازل برخی سیاستمداران و نمایندگان در منطقه حفاظت‌شده سبز بغداد، آنها را به اتهام دست داشتن در فساد بازداشت کردند.