Esat Fırat
08 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 08 ژوئن 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
حوثیهای یمن (جنبش انصارالله) در پی حملات علیه ایران، یک موشک بالستیک به سمت اسرائیل شلیک کردند.
ارتش اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که در پی این حمله، آژیرهای هشدار در مناطق مختلف این کشور به صدا درآمده و موشک توسط سامانههای پدافند هوایی رهگیری و منهدم شده است.
در این بیانیه آمده است که به دنبال این حمله موشکی، در مناطق وسیعی از مرکز اسرائیل و همچنین شهرکهای غیرقانونی واقع در سرزمینهای اشغالی فلسطین، وضعیت هشدار اعلام شد.
ارتش اسرائیل در بیانیهای دیگر اعلام کرد: موشک شلیکشده از یمن توسط سامانههای دفاع هوایی رهگیری شده است.
رسانههای اسرائیلی نیز گزارش دادند: پس از شناسایی این موشک، آژیرهای هشدار در تلآویو، مناطق مرکزی و جنوبی اسرائیل و نیز شهرکهای غیرقانونی واقع در سرزمینهای اشغالی فلسطین به صدا درآمد.
این نخستین حمله موشکی حوثیها به اسرائیل از زمان برقراری آتشبس میان آمریکا و حوثیهای یمن (جنبش انصارالله) در 8 آوریل است.