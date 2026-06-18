شش دانشگاه ترکیه در جمع 500 دانشگاه برتر جهان قرار گرفتند

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

بر اساس اعلام شورای آموزش عالی ترکیه، مؤسسه بین‌المللی رتبه‌بندی دانشگاه‌ها کیواس (QS) فهرست رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌های سال 2027 را بر پایه شاخص‌هایی از جمله اعتبار علمی، اعتبار نزد کارفرمایان، استنادهای علمی، میزان بین‌المللی‌سازی، شبکه‌های پژوهشی، اشتغال فارغ‌التحصیلان و پایداری منتشر کرد.

در این رتبه‌بندی که 1504 دانشگاه از 106 کشور و منطقه جهان مورد ارزیابی قرار گرفتند، 11 دانشگاه ترکیه در میان هزار دانشگاه برتر جهان قرار گرفتند. در میان دانشگاه‌های ترکیه، دانشگاه فنی استانبول (İTÜ) با قرار گرفتن در رتبه 279 جهان، بالاترین جایگاه را کسب کرد.

پس از آن دانشگاه فنی خاورمیانه (ODTÜ) در رتبه 305، دانشگاه کوچ در رتبه 329، دانشگاه بغازیچی در رتبه 345، دانشگاه سابانجی در رتبه 357 و دانشگاه بیلکنت در رتبه 454 قرار گرفتند و وارد جمع 500 دانشگاه برتر شدند.

همچنین دانشگاه حاجت‌تپه در رتبه 570، دانشگاه استانبول در رتبه 629، دانشگاه فنی ییلدیز در رتبه 634، دانشگاه آنکارا در بازه 731 تا 740 و دانشگاه فنی گبزه در بازه 851 تا 900 جای گرفتند.

در شاخص «اعتبار نزد کارفرمایان» نیز سه دانشگاه ترکیه در میان 100 دانشگاه برتر جهان قرار گرفتند؛ به‌طوری که دانشگاه فنی خاورمیانه در رتبه 63، دانشگاه فنی استانبول در رتبه 73 و دانشگاه بغازیچی در رتبه 75 جهان جای گرفتند.

ارول اوزوار، رئیس شورای آموزش عالی ترکیه، با اشاره به نتایج این رتبه‌بندی اظهار داشت که سیاست‌های مبتنی بر کیفیت، توسعه ظرفیت‌های پژوهشی، راهبردهای بین‌المللی‌سازی و همکاری دانشگاه‌ها با صنعت، نقش مهمی در ارتقای جایگاه دانشگاه‌های ترکیه در رتبه‌بندی‌های جهانی داشته است.

وی افزود که افزایش اعتماد کارفرمایان به فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های ترکیه نشان‌دهنده ارتقای کیفیت نظام آموزش عالی کشور و افزایش رقابت‌پذیری آن در سطح بین‌المللی است.