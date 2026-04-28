Büşra Nur Yılmaz
28 آوریل 2026•بهروزرسانی: 28 آوریل 2026
بورسا/خبرگزاری آنادولو
یک شرکت فعال در حوزه سامانههای گرمایشی در شهر بورسا که حدود 30 سال سابقه فعالیت دارد، با تمرکز بر تولید داخلی و بومیسازی تجهیزات وارداتی، محصولات خود را به 14 کشور جهان صادر میکند.
این شرکت توسط ایلکر اوزارسلان، فارغالتحصیل دانشکده مهندسی دانشگاه غازی آنکارا تاسیس شده و در زمینه تولید بخاریهای گازسوز، شومینههای گازسوز برای ویلاها و هتلها، گرمکنندههای فضای باز و دستگاههای دمنده هوای گرم فعالیت دارد و بخشی از تجهیزات وارداتی این حوزه را داخلیسازی کرده است.
به گفته مدیر شرکت، بخاریهای سالنهای پرورش طیور و شومینهها از جمله محصولات صادراتی مهم این مجموعه هستند و حدود 80 درصد بخاریهای مخصوص مرغداری به کشورهایی از جمله جمهوریهای آسیای مرکزی، اردن، آذربایجان، آفریقای جنوبی، تونس، مکزیک و پرو صادر میشود.
وی افزود: بخاریهای مرغداری تولیدی شرکت با سامانههای کنترلی پیشرفته و مطابق استانداردهای ایمنی بینالمللی طراحی شدهاند و علاوه بر سالنهای پرورش طیور، در گلخانهها نیز برای افزایش سرعت تولید مورد استفاده قرار میگیرند.
اوزارسلان همچنین تاکید کرد که برخی محصولات این مجموعه تا 90 درصد و برخی دیگر بهطور کامل بهصورت داخلی تولید میشوند و توسعه صنایع جانبی در ترکیه نقش مهمی در کاهش وابستگی به واردات قطعات داشته است.