سی‌بی‌اس: هزینه حملات آمریکا به ایران حدود 50 میلیارد دلار بوده است یک مقام آگاه آمریکایی هزینه حملات نظامی این کشور به ایران را بسیار بیشتر از رقم رسمی اعلام‌شده توسط پنتاگون و حدود 50 میلیارد دلار اعلام کرد.

آنکارا/خبرگزاری آنادولو

به گزارش شبکه آمریکایی سی‌بی‌اس، این مقام آگاه گفت: در حالی که مسئولان وزارت دفاع در جلسه‌ای در کنگره هزینه عملیات را حدود 25 میلیارد دلار اعلام کرده‌اند، این رقم واقعیت کامل هزینه‌ها را نشان نمی‌دهد.

به گفته این منبع، رقم اعلام‌شده توسط پنتاگون شامل هزینه تجهیزات آسیب‌دیده یا از دست‌رفته در جریان عملیات نشده است.

بر همین اساس، برآورد واقعی هزینه حملات آمریکا به ایران نزدیک به دو برابر رقم رسمی اعلام‌شده و در حدود 50 میلیارد دلار ارزیابی می‌شود.