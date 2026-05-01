Dildar Baykan Atalay
01 مه 2026•بهروزرسانی: 01 مه 2026
آنکارا/خبرگزاری آنادولو
یک مقام آگاه آمریکایی اعلام کرد که هزینه حملات نظامی ایالات متحده آمریکا به ایران بسیار بیشتر از رقم رسمی اعلامشده توسط پنتاگون بوده و به حدود 50 میلیارد دلار میرسد.
به گزارش شبکه آمریکایی سیبیاس، این مقام آگاه گفت: در حالی که مسئولان وزارت دفاع در جلسهای در کنگره هزینه عملیات را حدود 25 میلیارد دلار اعلام کردهاند، این رقم واقعیت کامل هزینهها را نشان نمیدهد.
به گفته این منبع، رقم اعلامشده توسط پنتاگون شامل هزینه تجهیزات آسیبدیده یا از دسترفته در جریان عملیات نشده است.
بر همین اساس، برآورد واقعی هزینه حملات آمریکا به ایران نزدیک به دو برابر رقم رسمی اعلامشده و در حدود 50 میلیارد دلار ارزیابی میشود.