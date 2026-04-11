آنکارا / خبرگزاری آنادولو

به گزارش شبکه سی‌بی‌اس نیوز آمریکا، 24 پهپاد «ام‌کیو-9 ریپر» ارتش این کشور در جنگ علیه ایران از بین رفته است.

گزارش‌ها حاکی است که از اول آوریل تاکنون 8 فروند دیگر از این پهپادها ساقط یا از دست رفته‌اند و مجموع تلفات پهپادهای «ام‌کیو-9 ریپر» در طول درگیری‌ها به ۲۴ فروند رسیده است.

ارزش مالی این خسارت حدود 720 میلیون دلار برآورد می‌شود؛ چرا که بسته به مدل، قیمت هر پهپاد «ریپر» می‌تواند حدود 30 میلیون دلار یا بیشتر باشد.

گفتنی است، پهپادهای ام‌کیو-9 ریپر» عمدتا برای ماموریت‌های اطلاعاتی، شناسایی و مراقبت به کار گرفته می‌شوند، اما در عین حال قابلیت اجرای حملات دقیق هدفمند را نیز دارند.