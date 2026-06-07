Aynur Şeyma Asan
07 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 07 ژوئن 2026
واشنگتن/ خبرگزاری آنادولو
طبق گزارش «سیبیاس»، وزارت خزانهداری آمریکا در حال بررسی استفاده از داراییهای متعلق به ایران برای بازسازی و جبران خسارات ناشی از جنگی است که با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شده و به کشورهای منطقه خلیج آسیب زده است.
بر اساس گزارش فوق، منابع نزدیک به اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا که نامشان فاش نشده، ادعا کردهاند که وی به این وزارتخانه دستور داده تا برآوردی از هزینه خسارات وارد شده از سوی ایران به کشورهای حاشیه خلیج از آغاز جنگ تهیه شود.
این منابع همچنین گفتهاند که وزارت خزانهداری آمریکا در حال بررسی این موضوع است که «آیا از داراییهای متعلق به ایران برای عملیات بازسازی و جبران خسارات در منطقه استفاده شود یا خیر».
در این گزارش آمده است که هنوز مشخص نیست این داراییها شامل چه مواردی میشود و آیا منظور داراییهای مسدودشده در بانکها یا کشتیهای نفتکش و سایر منابع مالی ایران است یا خیر.