Irmak Akcan
11 آوریل 2026•بهروزرسانی: 11 آوریل 2026
آنکارا/خبرگزاری آنادولو
به گزارش شبکه خبری سیانان آمریکا، سه منبع آگاه از ارزیابیهای اطلاعاتی اخیر آمریکا که نخواستند نامشان فاش شود، گفتنه اند که چین قصد دارد در هفتههای آینده سامانهها ذفاع هوایی به ایران تحویل دهد.
دو تن از این منابع همچنین اعلام کردهاند نشانههایی وجود دارد که نشان میدهد چین تلاش کرده است این محمولهها را از طریق کشورهای ثالث و با هدف پنهان کردن منشأ واقعی آنها منتقل کند.
به گفته این منابع، چین در چارچوب این ارسال احتمالی قصد دارد سامانههای موشکی پدافند هوایی دوشپرتاب مانپادس در اختیار ایران قرار دهد.
در مقابل، سخنگوی سفارت چین در واشینگتن این ادعاها را رد کرد و گفت: چین هیچ سلاحی در اختیار هیچیک از طرفهای درگیر قرار نداده است؛ این اطلاعات صحیح نیست.
وی همچنین افزود: چین بهعنوان یک قدرت بزرگ مسئول، همواره به تعهدات بینالمللی خود پایبند بوده است. از طرف آمریکایی میخواهیم از طرح ادعاهای بیاساس، ایجاد ارتباطات مغرضانه و انتشار گزارشهای جنجالی خودداری کند. امیدواریم طرفهای ذیربط تلاشهای بیشتری برای کاهش تنشها انجام دهند.