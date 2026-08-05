05 آگوست 2026•بهروزرسانی: 05 آگوست 2026
واشنگتن/خبرگزاری آنادولو
شبکه (CNN) به نقل از منابع آگاه گزارش داد فرماندهان آمریکایی به پنتاگون هشدار دادهاند که ذخایر مهمات این کشور به سطحی «بهشدت خطرناک» کاهش یافته و ارتش آمریکا نزدیک به 80 درصد از موشکهای رهگیر سامانه دفاع موشکی «تاد» (THAAD) را مصرف کرده است.
به گفته چندین منبع مطلع، ارتش آمریکا در جریان درگیریهای متقابل با ایران، بخش عمدهای از موشکهای مورد استفاده در یکی از مهمترین سامانههای دفاعی خود را مصرف کرده است.
دو منبع آگاه از گزارشهای موجودی تسلیحاتی مدعی شدند که ارتش آمریکا نسبت به پیش از آغاز جنگ، نزدیک به چهارپنجم ذخایر موشکهای سامانه دفاع موشکی ارتفاع بالای «تاد» و حدود نیمی از موشکهای رهگیر سامانه «پاتریوت» را مصرف کرده است.
در این گزارش همچنین به نقل از یکی از منابع آشنا با گزارشهای داخلی پنتاگون آمده است که ارتش آمریکا در طول درگیریها «تقریباً تمام» موشکهای زمینبههوای دوربرد و بسیار دقیق خود را به کار گرفته است.
بر اساس برآوردهای مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی (CSIS)، پیش از آغاز جنگ با ایران، آمریکا حدود 2 هزار و 200 موشک پاتریوت و 452 موشک سامانه تاد در اختیار داشت.
این گزارش همچنین میافزاید برخی کشورهای حاشیه خلیج که اخیرا به دلیل در اختیار گذاشتن پایگاههای خود به آمریکا هدف حملات ایران قرار گرفته بودند، نسبت به تأثیر کاهش ذخایر سامانههای دفاع هوایی خود در صورت تشدید درگیریها از سوی دونالد ترامپ ابراز نگرانی کردهاند.
به نوشته سیانان، موضوع کاهش ذخایر مهمات اندکی پیش از تصمیم ترامپ برای لغو حملات جدید علیه ایران بار دیگر مورد توجه قرار گرفت.
بر اساس این گزارش و به نقل از چند منبع، هشدارها درباره کمبود مهمات، ارزیابیهای اطلاعاتی درباره پیامدهای احتمالی حمله به زیرساختهای حیاتی ایران، از جمله تاسیسات انرژی، و نگرانی کشورهای حوزه خلیج فارس، از عوامل اصلی لغو حملات برنامهریزیشده آمریکا به ایران در پایان هفته گذشته بوده است؛ حملاتی که با وجود صدور دستور نهایی، در نهایت اجرا نشد.
یک مقام ارشد دولت جمهوریخواه آمریکا که نخواست نامش فاش شود نیز گفت: ترامپ پس از گفتوگو با متحدان خود در خاورمیانه در روز شنبه، از تصمیم برای آغاز حمله جدید به ایران عقبنشینی کرد.
در مقابل، شان پارنل، سخنگوی پنتاگون، اعلام کرد: ارتش آمریکا قدرتمندترین ارتش جهان است و هر آنچه رئیسجمهور برای اجرای عملیات در زمان و مکان مورد نظر خود نیاز داشته باشد، در اختیار دارد.
سیانان در پایان گزارش خود نوشت که نگرانیهای فزاینده درباره میزان ذخایر موشکی، شدت کمبود مهمات را نشان میدهد و توانایی آمریکا برای انجام حملات طولانیمدت علیه ایران را زیر سؤال برده است.
این گزارش همچنین به برآورد مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی اشاره کرد که بر اساس آن، بازگرداندن ذخایر موشکهای سامانه تاد به سطح پیش از جنگ با ایران، دستکم سه سال یا بیشتر زمان خواهد برد.