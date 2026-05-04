04 مه 2026•بهروزرسانی: 04 مه 2026
واشنگتن/خبرگزاری آنادولو
بر اساس تحقیقات جدید شبکه (CNN) که بر دادههایی همچون تصاویر ماهوارهای، گزارشهای ارزیابی خسارت و منابع آمریکا و خلیج استوار است، از 28 فوریه تاکنون حملات ایران به آسیب دیدن پایگاههای نظامی آمریکا در سطوح مختلف منجر شده است.
در این گزارش آمده است که برخی از این پایگاهها دچار خسارتهای عملیاتی جدی شده و تعدادی از تاسیسات نیز بهطور کامل از کار افتادهاند.
همچنین تاکید شد که این حملات عمدتا زیرساختهایی مانند سامانههای راداری پیشرفته، شبکههای ارتباطی، سامانههای دفاع موشکی و هواپیماها را هدف قرار دادهاند.
از جمله خسارات گزارششده میتوان به آسیب به سامانههای راداری مرتبط با باتریهای سامانه پدافند هوایی THAAD آمریکا در اردن و همچنین برخی تاسیسات راداری در امارات متحده عربی اشاره کرد.
شبکه CNN همچنین گزارش داد که در جریان حمله ایران به یک پایگاه هوایی در عربستان سعودی، یک فروند هواپیمای هشدار زودهنگام Boeing E-3 Sentry متعلق به آمریکا نیز منهدم شده است.
مقامات پنتاگون هفته گذشته در کنگره اعلام کرده بودند که هزینه حملات آمریکا علیه ایران حدود 25 میلیارد دلار برآورد میشود، اما برخی رسانههای آمریکایی از جمله شبکه CNN و شبکه CBS News، هزینه کلی جنگ با ایران را دستکم 50 میلیارد دلار عنوان کردهاند.