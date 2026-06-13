شبکه خبری سی‌ان‌ان مدعی شد که رئیس جمهور آمریکا عملیات ارتش این کشور برای تصریف اورانیوم غنی‌شده ایران را متوقف کرده است.

سی‌ان‌ان: ترامپ عملیات تصرف اورانیوم غنی‌‌شده ایران را متوقف کرد شبکه خبری سی‌ان‌ان مدعی شد که رئیس جمهور آمریکا عملیات ارتش این کشور برای تصریف اورانیوم غنی‌شده ایران را متوقف کرده است.

آنکارا / خبرگزاری آنادولو

به گزارش شبکه خبری سی‌ان‌ان، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا عملیات ارتش این کشور برای اجرای عملیات زمینی تصرف اورانیوم غنی‌شده ایران را متوقف کرد.

بر اساس این گزارش که به نقل از دو منبع نزدیک به موضوع تهیه شده، دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در 19 مه با ترک نشست ناتو در بروکسل به منظور بررسی عملیات اعزام نیروی زمینی به ایران به مقر فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) در ایالت فلوریدا رفت.

این منابع گفتند که نشست یادشده به‌صورت بسیار فوری برگزار شد و بررسی این طرح در چنین سطح بالایی نشان می‌داد که آمریکا تا چه اندازه به اجرای عملیات زمینی نزدیک شده بود.

منابع افزودند که کین پس از این نشست، ترامپ را در جریان طرح عملیات قرار داد. با این حال، پس از هشدارها درباره احتمال واکنش شدید ایران، طولانی شدن جنگ و تشدید آشفتگی در اقتصاد جهانی، ترامپ تصمیم گرفت عملیات را متوقف کند.

به گفته این منابع، رئیس‌جمهور آمریکا همچنین نسبت به احتمال تلفات گسترده نیروهای آمریکایی ابراز نگرانی کرده بود.

سی‌ان‌ان همچنین در گزارشی دیگر مدعی شد که ایران به‌دلیل نگرانی از تلاش آمریکا برای تصرف ذخایر اورانیوم، انبارهای مربوطه را مهروموم و در ورودی آنها مین‌گذاری کرده است.

منابع این شبکه همچنین ادعا کردند که مقام‌های ایرانی به‌طور عمدی برخی تونل‌های منتهی به این انبارها را منفجر کرده‌اند.