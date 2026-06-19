شبکه خبری سی‌ان‌ان طی گزارشی اعلام کرد که ایران پیش از آغاز مذاکرات با آمریکا، خواستار دریافت تضمین‌هایی درباره پایان درگیری‌ها در لبنان شده است.

سی‌ان‌ان: ایران خواستار پایان درگیری‌ها در لبنان پیش از آغاز مذاکره با آمریکا شده است شبکه خبری سی‌ان‌ان طی گزارشی اعلام کرد که ایران پیش از آغاز مذاکرات با آمریکا، خواستار دریافت تضمین‌هایی درباره پایان درگیری‌ها در لبنان شده است.

آنکارا/خبرگزاری آنادولو

به گزارش شبکه خبری سی‌ان‌ان، یک دیپلمات آگاه در گفتگو با این رسانه اعلام کرده که ایران پیش از آغاز مذاکرات با آمریکا در سوئیس، خواستار ارائه تضمین‌هایی درباره پایان یافتن درگیری‌ها در لبنان شده است.

این دیپلمات به سی‌ان‌ان گفته است: ایرانی‌ها مطابق توافق امضاشده یکشنبه گذشته، خواهان ارائه تضمین‌هایی درباره پایان درگیری‌ها در لبنان شدند.

وی همچنین مدعی شده که میانجی‌ها اکنون برای حل این مسئله تلاش می‌کنند.

به گفته این دیپلمات، مذاکرات برنامه‌ریزی‌شده در حال حاضر "به‌دلیل حملات اسرائیل به لبنان به‌طور موقت به تعویق افتاده است". وی بااین‌حال درباره زمان مورد انتظار میانجی‌ها برای ازسرگیری مذاکرات توضیحی ارائه نکرد.

گفتنی است، ایران و آمریکا پیش‌تر اعلام کرده بودند که در چارچوب روند مذاکرات با میانجی‌گری پاکستان، در 14 ژوئن بر سر یک تفاهم‌نامه 14 ماده‌ای برای توقف جنگ و حل اختلافات میان طرفین از طریق گفت‌وگو به توافق رسیده‌اند.

این تفاهم‌نامه که «تفاهم اسلام‌آباد» نام گرفته است، در 18 ژوئن به‌صورت مجازی از سوی مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، امضا و به اجرا درآمد.

این تفاهم‌نامه شامل بندهایی درباره پایان جنگ، از جمله در لبنان، بازگشایی تنگه هرمز و لغو محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا است. پس از امضای این تفاهم‌نامه، انتظار می‌رود طرفین به‌زودی روند مذاکراتی 60 روزه را درباره موضوعاتی از جمله برنامه هسته‌ای ایران و لغو تحریم‌ها آغاز کنند تا به توافقی نهایی دست یابند.