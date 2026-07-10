شبکه سی‌ان‌ان طی گزارشی مدعی شد که آمریکا حملات به ایران را موقتاً متوقف می‌کند تا زمان برای دیپلماسی فراهم شود.

سی‌ان‌ان: آمریکا حملات به ایران را موقتاً متوقف می‌کند تا زمان برای دیپلماسی فراهم شود شبکه سی‌ان‌ان طی گزارشی مدعی شد که آمریکا حملات به ایران را موقتاً متوقف می‌کند تا زمان برای دیپلماسی فراهم شود.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

طبق گزارش شبکه سی‌ان‌ان به نقل از یک مقام آمریکایی، ایالات متحده جهت فراهم سازی زمان برای دیپلماسی، برخی اوقات حملات خود به ایران را متوقف می‌کند.

این مقام اظهار داشت: ایالات متحده عمداً به (ایران) حمله می‌کند و سپس برای جلوگیری از تشدید تنش و اجازه دادن به پیشرفت دیپلماسی، مکث می‌کند.

برای پایان دادن به جنگ ایالات متحده و ایران، دو کشور در 14 ژوئن توافقنامه اسلام آباد را امضا کردند که یک دوره مذاکره 60 روزه برای توافق نهایی را تعیین می‌کرد.

ارتش ایالات متحده در 8 ژوئیه حملات جدیدی را علیه ایران آغاز کرد و ایران با هدف قرار دادن پایگاه‌های ایالات متحده در کشورهای همسایه تلافی کرد.