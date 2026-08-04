بارش شدید باران در سریلانکا باعث وقوع سیل و رانش زمین در مناطق مختلف این کشور شد و تاکنون 6 نفر جان باخته و 3 نفر زخمی شده‌اند.

سیل و رانش زمین در سریلانکا 6 کشته و خسارات گسترده به جا گذاشت بارش شدید باران در سریلانکا باعث وقوع سیل و رانش زمین در مناطق مختلف این کشور شد و تاکنون 6 نفر جان باخته و 3 نفر زخمی شده‌اند.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

بر اثر وقوع سیل و رانش زمین ناشی از بارش شدید باران در سریلانکا، 6 نفر جان باختند و 3 نفر زخمی شدند.

بر اساس گزارش رسانه‌های محلی سریلانکا، بارش شدید باران از آخر هفته تاکنون موجب جاری شدن سیل و آب‌گرفتگی خانه‌ها، مزارع و جاده‌ها شده است.

ارتش سریلانکا برای انجام عملیات جست‌وجو و امدادرسانی به مناطق آسیب‌ دیده اعزام شده و برخی مدارس در مناطق کوهستانی این کشور نیز به مدت یک روز تعطیل شده‌اند.

سخنگوی مرکز مدیریت بحران سریلانکا اعلام کرد که سیل خسارات گسترده‌ای به بار آورده است.