سیل و رانش زمین در سریلانکا 6 کشته و خسارات گسترده به جا گذاشت

04 آگوست 2026•بهروزرسانی: 04 آگوست 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
بر اثر وقوع سیل و رانش زمین ناشی از بارش شدید باران در سریلانکا، 6 نفر جان باختند و 3 نفر زخمی شدند.
بر اساس گزارش رسانههای محلی سریلانکا، بارش شدید باران از آخر هفته تاکنون موجب جاری شدن سیل و آبگرفتگی خانهها، مزارع و جادهها شده است.
ارتش سریلانکا برای انجام عملیات جستوجو و امدادرسانی به مناطق آسیب دیده اعزام شده و برخی مدارس در مناطق کوهستانی این کشور نیز به مدت یک روز تعطیل شدهاند.
سخنگوی مرکز مدیریت بحران سریلانکا اعلام کرد که سیل خسارات گستردهای به بار آورده است.