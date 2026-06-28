در پی بارندگی‌های شدید و وقوع سیل در ایالت کنتاکی آمریکا، دست‌کم 4 نفر جان باختند و عملیات جست‌وجو و نجات برای یافتن افراد گرفتار همچنان ادامه دارد.

سیل در ایالت کنتاکی آمریکا 4 قربانی گرفت در پی بارندگی‌های شدید و وقوع سیل در ایالت کنتاکی آمریکا، دست‌کم 4 نفر جان باختند و عملیات جست‌وجو و نجات برای یافتن افراد گرفتار همچنان ادامه دارد.

فرانکفورت/ خبرگزاری آنادولو

در پی بارندگی‌های شدید و جاری شدن سیل در ایالت کنتاکی آمریکا، دست‌کم 4 نفر در مناطق مدیسون و جکسون جان باختند.

اندی بشیر، فرماندار کنتاکی اعلام کرد که بر اثر وقوع سیل، 12 جاده در این ایالت غیرقابل استفاده شده و از شهروندان خواست از تردد در ساعات تاریکی یا شرایط با دید محدود خودداری کنند.

مقامات محلی همچنین از ادامه عملیات جست‌وجو و نجات افراد گرفتار در سیل خبر دادند و اعلام کردند که هنوز دسترسی به برخی مناطق امکان‌پذیر نشده است.

در منطقه بولیت نیز به‌دلیل وقوع رانش زمین، دستور تخلیه برخی مناطق روستایی صادر شده است.