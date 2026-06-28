سیل در ایالت کنتاکی آمریکا 4 قربانی گرفت

28 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 28 ژوئن 2026
فرانکفورت/ خبرگزاری آنادولو
در پی بارندگیهای شدید و جاری شدن سیل در ایالت کنتاکی آمریکا، دستکم 4 نفر در مناطق مدیسون و جکسون جان باختند.
اندی بشیر، فرماندار کنتاکی اعلام کرد که بر اثر وقوع سیل، 12 جاده در این ایالت غیرقابل استفاده شده و از شهروندان خواست از تردد در ساعات تاریکی یا شرایط با دید محدود خودداری کنند.
مقامات محلی همچنین از ادامه عملیات جستوجو و نجات افراد گرفتار در سیل خبر دادند و اعلام کردند که هنوز دسترسی به برخی مناطق امکانپذیر نشده است.
در منطقه بولیت نیز بهدلیل وقوع رانش زمین، دستور تخلیه برخی مناطق روستایی صادر شده است.